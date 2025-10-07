球審目線で判明した34キロ差の球威に米戦慄　投手・大谷が打者を翻弄した異次元の3球「MVPと言う以外に何がある？」

フィリーズ打線を翻弄し、傾きかけた流れを食い止めた大谷(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）の投手としての高い能力を物語る3球が脚光を浴びている。

現地時間10月4日に行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦でドジャースは5-3と逆転勝ち。この一戦で異彩を放ったのは、先発マウンドに立った大谷翔平だった。

【動画】球審目線で判明する圧巻球威 打者を釘付けにした「大谷の3球」をチェック

味方の拙守も絡んで2回に3点を失った大谷。だが、そこから華麗に軌道修正。「粘れば必ず勝つチャンスがくると思っていた」と粘投し、6回（89球）を投げ、被安打3、9奪三振、3失点でクオリティー・スタートも達成。逆転劇の呼び水となった。

そんな大谷がフィリーズ打線をいかに翻弄したかを物語る動画が話題を呼んでいる。試合後に米メディア『Bleacher Report』の公式Xが「ショウヘイ・オオタニとの対戦は冗談じゃない」と紹介したのは、3点を失った2回のラストバッターとなったブライソン・ストットに投じた3つのストライクだ。

球審の目線から投球する大谷を抑えた動画には、カウント1-0から3球連続でストライクが映し出された。最初に99マイル（約159.3キロ）の4シームで見逃させた背番号17は、続く一球は真ん中高めへ緩いカーブを選択。実に34キロもの緩急に手が出なかったストットをあっさり追い込むと、最後は真ん中の高めに99.3マイル（約160キロ）の4シームをズドンッ。巧打者のバットは空を切った。

無論、自在に緩急を使った配球も見事だった。だが、それ以上に空振り三振後にストットが「お手上げ」と言いたげな表情を浮かべた姿は印象的で、大谷がいかに完璧なボールを投げ込んだかを物語った。