（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」（公開中）のタイトルロール・レゼが、浜辺に横たわる“公開後ビジュアル”が解禁された。原作はシリーズ累計発行部数 3,100万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼