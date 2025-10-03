ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > チョコプラ長田、カツラをかぶった姿が話題に「反省してない」などの… チョコレートプラネット エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME チョコプラ長田、カツラをかぶった姿が話題に「反省してない」などの声も 2025年10月3日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松尾駿の炎上を巡り、チョコプラの2人が謝罪動画で丸刈りにした件 長田庄平がカツラをかぶってTV番組に出ていたと、週刊女性PRIMEが報じた ネットでは「なんも反省してないやないか」「逆に煽ってる」などの声が 記事を読む おすすめ記事 《懲役は…》「お腹の子が死ねばよかったのに」犯人夫婦の子どもは里子に、ほかの家族とは絶縁するハメに…“2人目の孫”の誕生を受け入れない父親を殺害した「ある夫婦のその後」（平成29年） 2025年10月1日 11時0分 三重の車横転事故、死者計5人に 2025年10月3日 7時28分 杉本彩 「オスとして認められない」→デートで割り勘男性に超辛口評価、「１００％男の人が払って頑張る姿を見せることが素敵」 2025年10月2日 15時46分 石原良純 宝くじで1000万当選していた！“研究の成果”力説も共演者ポカン「これ聞いて悪酔いした」 2025年10月2日 17時15分 「二番煎じ狙ってる」木下優樹菜 13歳長女がTikTok開設…ネットで指摘される辻親子との“決定的な差” 2025年10月1日 19時10分