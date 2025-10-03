9月30日にバラエティ番組『THE神業チャレンジ2時間スペシャル』（TBS系）が放送された。その中で、番組に出演したお笑いコンビ・チョコレートプラネット（以下、チョコプラ）の長田庄平の近影が話題となっている。

【写真】「なんも反省してない」批判が集まった丸刈り後の長田

長田の変化に違和感続出

「チョコプラのお2人は、同番組のMCを務めています。この日は、神業クレーンゲーム企画や、『神超えチャレンジ〜ローソン編』と題し、ローソンスイーツの神とタレントがオリジナルスイーツを作成し、売上対決をするなどの神業を繰り広げ、盛り上がりを見せていました」（放送作家）

番組冒頭からVTRがオンエアされると、早速ワイプに映った長田。すると、彼の髪の毛は、黒髪のくるくるとパーマがかかったカツラを被っていたのだ。番組が進むにつれて度々写る長田の姿に、視聴者からは違和感が続出。カツラ姿に釘付けとなったのだ。

「そんな長田さんの姿は、視聴者だけではなく業界からも聞こえていました。長田さんのビジュアルの変化に気づいたお笑いトリオ・パンサーの向井慧さんは、自身のInstagramを更新。

ストーリーズで、長田さんがスタジオでスイーツの試食をしているショットをアップし、《え?髪型あってる?》と投稿。ヘアスタイルの変化に戸惑いを見せていました」（芸能ジャーナリスト）

その衝撃はネットで大きく話題に。驚く声とともに届いていたのは、厳しい指摘だった。

《なんも反省してないやないか》

《逆に煽ってる》

《カツラ被ってテレビにでたら面白いとでも思ったのかね》

チョコプラの2人は、9月18日にYouTubeチャンネルに動画をアップ。松尾駿が発した“素人”への不適切発言の炎上に対して、謝罪のコメントを発表した。さらにその動画の中で、長田が反省の意を込めて丸刈りにしていたのだ。

今回の番組は、丸刈り後の収録だったとみられ、カモフラージュのためにカツラを被ったのだろう。しかし、その遊び心のある演出は、逆に視聴者に嫌悪感を抱かせてしまった。

「丸刈り動画をアップした後の9月23日、2人は日本テレビ系の『ヒルナンデス』に出演し、炎上後初の公の場となりました。その際にも、長田さんは黒いハットを被り、丸刈りをあえて隠して現れたのです。当時も視聴者からも冷めた声も集まっていました。

元々、小道具を使ってネタをすることが多かった2人。炎上が早くもネタ化しているようにも見えますね」（前出・芸能ジャーナリスト）

世間はまだ、切り替えられていないのかもしれない。