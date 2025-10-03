ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31才）は、ワールドシリーズ連覇に向けたポストシーズンに臨んでいる。10月1日（日本時間）から始まった最初のステージは地元・ロサンゼルスでの開催だが、次のステージに進んだ場合、5試合中3試合は遠征となる。敵地の雰囲気は当然厳しいものになるが、大谷にはそれ以上に不安が募るようだ。 【写真】オールスターのレッドカーペットを歩くスーツ姿の大谷翔平とドレス姿の真美子夫人