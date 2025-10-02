フランス代表DFウィリアム・サリバとの契約延長を発表したアーセナル。契約は2030年までとなり、興味が報じられていたレアル・マドリードからの関心を振り払う新契約となった。『talkSPORT』によると、アーセナルはサリバに続いて主力FWとの新契約締結に近づいているようだ。その選手が右WGで絶対的な地位を築いているイングランド代表FWブカヨ・サカだ。サカとの契約は2027年までとなっており、同メディアはサリバ同様の長期契約