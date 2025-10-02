このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、自治会での子ども会で自己主張の強い人の言動に振り回されたエピソードが描かれています。大きな決断をしないといけない時、多少のことには目をつむっても前に進まなければいけないことってありますよね。ただ、そうした「強い意見」をどこでも振り回していると、他者の意見を押しのけてしまったり、本当は聞く必要のあった小さな声をかき消すことがあるように思います。