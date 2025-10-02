韓国国家情報資源管理院（以下、管理院）大田（テジョン）本院の火災により、政府各部処の公務員19万人が加入していた政府クラウドサービス「Gドライブ」のデータが丸ごと消えた。1日、中央災難安全対策本部（以下、対策本部）によると、9月26日の火災で大田本院5階7−1電算室のシステムが全焼した。火災の直接被害を受けた96件のシステムの中にはGドライブも含まれている。Gドライブは中央部処公務員の個人資料保管庫であり、74機