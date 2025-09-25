NHKの和久田麻由子アナウンサーが9月25日、東京都内の同局で行われたシリーズ番組「未解決事件」の記者会見に出席した。2023年3月に第2子妊娠による産休のため「ニュース7」を降板して以来、約1年半ぶりの番組復帰となる。2011年から不定期で放送されてきた「NHKスペシャル」の人気シリーズが、10月4日から定時番組（毎週金曜・22時）としてレギュラー化される。和久田アナは、国内外に衝撃を与えた未解決事件を徹底取材で検証する