どの時代もRayモデルは女子の憧れ、男子の永遠の気になる存在。今回は、そんな歴代Rayモデルたちのヒストリーを特別にご紹介します！彼女たちが歩んできた、その輝かしい歴史を当時のバックナンバーとともにたっぷりとご堪能ください♡歴代Ray㋲のご紹介♡ビジュアルはもちろん、 内面も魅力たっぷり♡現在、女優やアーティスト、コスメプロデューサーなどいろんなところで活躍しているあの人やこの人も実はR