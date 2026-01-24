蛙亭のイワクラが、交際・同棲していたオズワルドの伊藤俊介との破局の全貌を明かし、別れを決定づけた瞬間のやり取りを語った。【映像】イワクラと破局したオズワルド伊藤1月22日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がＭＣを務め、ゲストに齊藤京子と蛙亭・イワクラが登場した。イワクラは、伊藤との別れについて「別れる時の理由っていう