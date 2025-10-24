山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。10月23日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストに若槻千夏、藤田ニコル、橋本涼（B&ZAI）を迎え、年下の男性が抱く“年上女性との恋愛”に関する悩みについてトークした。自身も束縛するタイプという藤田は、「束縛されるのが好き」との恋愛観を明かし…。【映像】「束縛を味わいたい」藤田ニコルが