福山雅治（56）の3年ぶりの主演映画『ブラック・ショーマン』（東宝）が、微妙なスタートとなった。興行通信社が9月16日に発表した"今週の動員ランキング"（9月12〜14日の週末観客動員数）では、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（東宝／アニプレックス）に続く初登場第2位。第3位で公開から既に2週間経った『8番出口』（東宝）と比べると、上映館数が『ブラック〜』の方が多かったわりに、興収がわずか1600万