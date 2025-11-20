今年の大晦日を飾る『第76回NHK紅白歌合戦』の出場アーティストが11月14日、発表された。今回の発表によれば紅組20組、白組17組、特別企画2組の計39組がひとまず確定。そのうち初出場組はHANA、ちゃんみな、FRUITS ZIPPER、aespaなど話題の新進アーティストが選出されたのだが、常連組としてMISIA、石川さゆり（67）と並んで選ばれたのが福山雅治（56）だった。今年の福山といえば7年ぶりとなるドームライブに加え、映画『ブラック