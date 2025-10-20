東京・青山のスパイラルガーデンで、ライカI誕生100周年を記念した展覧会「ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀」がスタートしました。ファッション、アート、デザイン、写真文化が交わるこの場所に、ライカという“記録の装置”があえて置かれたことが象徴的です。機能でも、技術でもなく、「見つめる行為そのもの」を問い直す展覧会として構成されています。photo by ©FASHION HEADLINEスパイラルガーデンという「都市