秋といえば、根菜やキノコ、魚もおいしい季節。旬の食材の調理法に迷ったら、まずはパスタに取り入れてみませんか？そこで今回は、秋の旬食材で作る、絶品和風パスタをご紹介します。キノコ、サンマ、栗、ゴボウなど旬の味覚がたっぷり。食欲の秋をパスタで思い切り堪能しちゃいましょう。■リピ確定！ キノコとベーコンの和風パスタキノコとベーコンの旨味がパスタにからみ、定番のバター醤油でみんなが好きな味。隠し味の「昆布