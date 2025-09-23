季節感たっぷり！【秋の和風パスタレシピ】キノコ・サンマ・栗・ゴボウなどが主役の7選
秋といえば、根菜やキノコ、魚もおいしい季節。旬の食材の調理法に迷ったら、まずはパスタに取り入れてみませんか？
そこで今回は、秋の旬食材で作る、絶品和風パスタをご紹介します。
キノコ、サンマ、栗、ゴボウなど旬の味覚がたっぷり。食欲の秋をパスタで思い切り堪能しちゃいましょう。
■リピ確定！ キノコとベーコンの和風パスタ
キノコとベーコンの旨味がパスタにからみ、定番のバター醤油でみんなが好きな味。隠し味の「昆布茶」で味に深みが出て、満足感のある一皿に仕上がります。キノコは数種類を組み合わせるのがおすすめです。
■【王道キノコ】秋の和風パスタレ2選
フライパンひとつで完結し、パパッと10分で出来上がり！ 常備していることが多い「ツナ缶」と「麺つゆ」で簡単に味が決まります。エリンギの歯ごたえもやみつき必至。仕上げに大根おろしと大葉をトッピングすることで、さっぱりと飽きずに食べられます。
キノコの旨味と納豆の粘りが相まって絶品！ ニンニクがよく効いていて、ついついフォークが進みます。仕上げに薬味や海苔をのせれば、さらに風味豊かに。ヘルシー食材なので、ダイエット中でも罪悪感なく食べられますよ。
■【旬の食材】秋の和風パスタ4選
定番副菜「牛ゴボウのしぐれ煮」を和風パスタにアレンジ！ 牛肉にバターとゴマ油を効かせるのが、おいしさの秘訣。がっつり食べられて、食べ盛りのお子様や男性も喜んでくれそうですね。
根菜の旨味と練りウニの塩気をクリームソースが包み込んで、コク旨！レンコンやゴボウのシャキシャキ感がアクセントとなり、食べ応えも十分。斬新な組み合わせですが、くせになるおいしさです。
いつものタラコパスタに「栗の甘露煮」をプラスして、おしゃれに秋仕様。栗の甘みとタラコの塩気のバランスが絶妙です。クリームソースで風味豊かに仕上がります。仕上げに大葉を散らせば、さっぱりと食べることもできます。
脂がのったサンマの旨味と照り焼き風味が相性ばっちり！ 香り立つ風味が食欲をそそり、見た目からも秋を感じられます。やさしい味わいで、魚が苦手なお子様も喜んで食べてくれること間違いなしです。
■秋の食材でおうちパスタをランクUP
あっさりいただける和風パスタは秋の食材と相性抜群！ 手軽に作れて、季節感をたっぷり堪能できます。食材の組み合わせ次第で、ほっこりやさしい味わいから贅沢な一皿まで、バリエーション豊富です。
家族とのゆったりした時間や自分へのご褒美にもぴったり。お気に入りを見つけて秋の食卓を彩りましょう。
(川原あやか)
ニンニク香る！キノコとベーコンの和風パスタ
【材料】（2人分）
スパゲティー 180~200g
塩 12~16g
マイタケ 1パック
シメジ 1/2パック
ベーコン(厚切り) 60g
ニンニク 1片
オリーブ油 大さじ 2
<調味料>
昆布茶 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
バター 10g
ネギ(刻み) 少々
【下準備】
1、マイタケ、シメジは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。ベーコンは幅1cmに切る。ニンニクは包丁の背でつぶす。
【作り方】
1、たっぷりの熱湯2000mlに塩を加え、スパゲティーを入れる。くっつかないように時々菜ばしで混ぜながら指定時間通りゆで、ザルに上げる。
ゆで汁は後で使います。
2、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて火にかける。香りがたったらベーコンとキノコと(1)のゆで汁をお玉1杯加えて蓋をし、中火で5分煮る。
お玉1杯は約50mlを目安にしています。
3、(2)のフライパンにスパゲティーを加え、＜調味料＞の材料を加えて全体を混ぜ合わせる。器に盛り、ネギを散らす。
