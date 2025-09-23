ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１４７．７０円近辺での推移となっている。きょうの為替市場はドル高が一服しており、ドル円も１４７円台に伸び悩んでいる。先週の中央銀行ウィークを通過し、それなりにニュースがあったものの、結局ドル円は１００日線と２００日線の間での推移に変化はない。 そのため、オプション市場では１か月物の円のヘッジコストが１年ぶり低水準に低下しており、落ち着きを示している