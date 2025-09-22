スターバックスコーヒージャパンは9月29日から、ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」とのコラボレーションを開始する。全国の店舗でコラボドリンクを販売し、公式オンラインストアではグッズ全25型(51アイテム)が発売される。スターバックス×gelato pique〈ふわふわ･もこもこのドリンクやグッズを展開〉今回のスターバックスとジェラートピケの初コラボは、忙しい毎日の“ごほうび時間”を届けたいという想い