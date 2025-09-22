スタバ「ジェラピケ」と初コラボ、グッズ51品やドリンクを発売

スターバックスコーヒージャパンは9月29日から、ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」とのコラボレーションを開始する。

全国の店舗でコラボドリンクを販売し、公式オンラインストアではグッズ全25型(51アイテム)が発売される。

スターバックス×gelato pique

〈ふわふわ･もこもこのドリンクやグッズを展開〉

今回のスターバックスとジェラートピケの初コラボは、忙しい毎日の“ごほうび時間”を届けたいという想いから生まれた。2025年の秋は『とびきりスイートなパジャマパーティー』をテーマに、ドリンクやタンブラー、アパレルグッズを取りそろえる。

コラボドリンク「ピケ モコ ブーケ&ティーラテ」は9月29日に、全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で販売を開始する。価格はTallサイズ税込690円。

◆ピケ モコ ブーケ&ティーラテ

ジェラートピケらしいブルーのふわふわなムースが特徴のドリンク。スターバックスの定番ティーの1つ「アールグレイ ブーケ&ティー ラテ」に、ジェラートピケらしいブルーのアールグレイフレーバームースをのせた。トッピングには、スポンジケーキクラムとジェラートピケのくまのキャラクター「ピケベア」のチョコレートを飾った。

スターバックス「ピケ モコ ブーケ&ティーラテ」

〈オンラインストアでグッズ販売〉

コラボグッズは、スターバックス公式オンラインストアで9月29日に発売する。ステンレスボトルやタンブラー、マグカップ、トートバッグやポーチなど全25型(51アイテム)を展開。

◆gelato piqueリッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク 473ml

牛乳瓶のようなフォルムが特徴のステンレスボトル。フタ部分に、コラボ限定のピケベアのチャーム(取り外し可能)が付いている。カラーバリエーションは3種。ボトルには、今回のコラボのために描き下ろされたピケベアやキャラメルマキアートをイメージしたオリジナルイラストをプリントした。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。各税込7,500円。

gelato piqueリッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク 473ml

◆gelato piqueベア柄トートバッグ アイボリー

しっかりとしたキャンバス生地のトートバッグ。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアの総柄に、スターバックスのブランドカラーであるグリーンを組み合わせた。A4サイズの書類やPCがちょうど入るコンパクトな大きさ。税込4,500円。

gelato piqueベア柄トートバッグ アイボリー

◆gelato piqueベアスノードームボーダータンブラー ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク 355ml

本体内部のスノードームが特徴のタンブラー。カラーバリエーションは3種。スノードームには、コラボ限定の「ピケベア」が座っていて、タンブラーを動かすと、星形のコンフェッティがキラキラと動く仕掛け。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,000円。

gelato piqueベアスノードームボーダータンブラー ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク 355ml

◆gelato piqueグラスマグ ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク 355ml

シンプルな耐熱グラスマグカップ。カラーバリエーションは3種「ミントグリーン」「モカベージュ」「ソフトピンク」。各税込3,500円。

gelato piqueグラスマグ ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク 355ml

◆gelato piqueボーダーステンレスTOGOボトル ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク 473ml

パステルカラーのボーダーをデザインしたカップ型のステンレスボトル。カラーバリエーションは3種。前面にはスターバックスのサイレンとコラボレーションのロゴを、背面にはコラボ限定の「ピケベア」を配した。中身が漏れないよう、フタにはスライド式のロック機能付き。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れているという。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込6,000円。

gelato piqueボーダーステンレスTOGOボトル ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク 473ml

◆gelato piqueベアプリントマチ付トートバッグミントグリーン

しっかりとしたキャンバス生地のマチ付きの大容量トートバッグ。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったコラボレーション仕様の「ピケベア」とコラボロゴを前面に大きくプリントしている。税込4,900円。

gelato piqueベアプリントマチ付トートバッグミントグリーン

◆[店頭販売]gelatopique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml+ベアリスタキャップ

パステルカラーのボーダーをデザインした洗って繰り返し使えるカップ。gelato piqueとスターバックスの両ブランドのカラーにインスパイアされた、淡い色味のミントグリーン。単品税込800円。また、飲み口をふさぐドリンクホールキャップが付いたセットは税込1,751円。

gelatopique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml+ベアリスタキャップ

◆gelato piqueベア柄ポーチ アイボリー

小さなバッグにも入れやすいコンパクトなサイズ感のポーチ。デザインは、グリーンエプロンを着てマグカップを持った「ピケベア」の総柄となっている。コラボレーションのロゴを刺繍した。税込4,800円。

gelato piqueベア柄ポーチ アイボリー

◆gelato piqueベアプリントボーダーポーチ ミントグリーン

コンパクトなサイズ感のポーチ。ジェラートピケらしいミントグリーンの2色ボーダーに、コラボ仕様の「ピケベア」をプリントし、コラボロゴを刺繍で施した。税込4,800円。

gelato piqueベアプリントボーダーポーチ ミントグリーン

◆gelato piqueマルチケース付きスターバックスカード モカベージュ

2,000円が入金済のスターバックスカードとマルチケースのセット。マルチケースには、スターバックスの「チョコレートチャンククッキー」や「キャラメルマキアート」、コラボ仕様のピケベアなどをデザインした。リングが付いているため、バッグに付けることも可能。税込3,980円。

gelato piqueマルチケース付きスターバックスカード モカベージュ

◆gelato piqueパウダースタージャガードカーディガン グリーン

ふわふわでさらりとした肌当たりのもこもこ素材を使ったカーディガン。スターバックスらしいグリーンを基調に、星のモチーフや、エプロンを着てマグカップを持ったピケベア、スターバックスのサイレンをデザインした。税込1万5,000円。

gelato piqueパウダースタージャガードカーディガン グリーン

◆gelato piqueベア柄カットソーシャツ アイボリー

とろみのあるカットソー素材を使った、ゆったりとしたシルエットのシャツ。総柄のデザインは、今回のコラボのために描き起こされた、スターバックスの「チョコレートチャンククッキー」「キャラメルマキアート」をイメージしたオリジナルのイラスト、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベア。ボタンやパイピングに、スターバックスらしいグリーンを効かせ、胸ポケットにはコラボロゴを刺繍した。税込9,900円。

gelato piqueベア柄カットソーシャツ アイボリー

◆gelato piqueベア柄カットソーショートパンツアイボリー

とろみのあるカットソー素材の総柄ショートパンツ。スターバックスの「チョコレートチャンククッキー」「キャラメルマキアート」をイメージしたオリジナルのイラスト、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアなどをデザインした。裾のパイピングと紐にスターバックスのグリーンを使用。後ろのポケットには、コラボロゴを刺繍した。税込7,000円。

gelato piqueベア柄カットソーショートパンツアイボリー

◆gelato piqueパウダースタージャガードソックス グリーン

ふわふわでさらりとした肌当たりのもこもこ素材を使ったルームソックス。スターバックスらしいグリーンに、星のモチーフをジャガードで表現した。サイドにはコラボロゴを刺繍した。税込3,900円。

gelato piqueパウダースタージャガードソックス グリーン

◆gelato piqueパウダーベアジャガードプルオーバー ミントグリーン/オフホワイト/ソフトピンク

もこもこ素材のゆったりとしたプルオーバー。カラーバリエーションは3種。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったコラボレーション仕様のピケベアと、コラボレーションロゴをジャカードで前面に大きく施した。各税込10,500円。

gelato piqueパウダーベアジャガードプルオーバー ミントグリーン/オフホワイト/ソフトピンク

◆gelato piqueパウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク

もこもこ素材のストレートシルエットのロングパンツ。カラーバリエーションは3種。2色ボーダーのデザインに、コラボロゴを刺繍し、後ろポケットにはコラボ仕様のピケベアのアップリケ刺繍を配した。各税込9,900円。

gelato piqueパウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク

◆gelato piqueパウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク

リボン型が特徴のもこもこ素材のヘアバンド。カラーバリエーションは3種。コラボロゴの刺繍や、コラボ仕様のピケベアのアップリケ刺繍を施した。各税込4,200円。

gelato piqueパウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク

◆gelato piqueパウダーベア刺繍ボーダーソックス ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク

もこもこ素材を使ったルームソックス。カラーバリエーションは3種。コラボ仕様のピケベアのアップリケ刺繍が特徴。各税込3,900円。

gelato piqueパウダーベア刺繍ボーダーソックス ミントグリーン/モカベージュ/ソフトピンク

◆gelato piqueパウダーベアジャガードボーダーブランケット ミントグリーン

もこもこ素材を使ったブランケット。ジェラートピケらしいミントグリーンの2色ボーダーを基調に、コラボ仕様のピケベアと、コラボレーションロゴをジャガードで前面に大きく施した。税込9,900円。

gelato piqueパウダーベアジャガードボーダーブランケット ミントグリーン

■スターバックス×gelato pique 特設ページ