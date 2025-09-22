「新馬戦」（２１日、阪神）目の覚めるような末脚で一気に突き抜けた。好位を追走した３番人気のボクマダネムイヨ（牡２歳、父クリソベリル、母イイコトバカリ、栗東・東田）が、次位に０秒９差をつける断トツの上がりを繰り出し、７馬身差の圧勝劇を演じた。西村淳は「ゲートの中まで寝ていました。ちょっとハミ受けが強いイメージがあったけど、４コーナーまで寝てくれていたので、最後は起きていい脚を使ってくれました」