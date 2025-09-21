Z世代とはどのような若者なのか。博報堂生活総合研究所の調査によると「親世代と『分かり合える感覚』をベースに強い信頼関係を築いている。そのため反抗期は減少し、家族は『一緒にいたい存在』である」という。『Z家族データが示す「若者と親」の近すぎる関係』（光文社新書）から、その実像を紹介する――。■母親の存在は「ヨロイのような安心感」「自分の親世代は学校での悩みを話しても、『先生に言われた通りにしろ』だけ