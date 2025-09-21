»ÅÁ÷¤ê¤Ç¤â³ØÈñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬À®¿Í¸å¤â¿Æ¤«¤é¼õ¤±¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë"30Ç¯Á°¤è¤êÇÜÁý"¤·¤¿¥â¥Î
¢£Êì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡Ö¥è¥í¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ï³Ø¹»¤Ç¤ÎÇº¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¡ØÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤í¡Ù¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢³Ø¹»¤äÀèÀ¸¤âÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë»Ò¤É¤âÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤êÉ¬Í×¤Ê¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿®Íê¤·¤Æ²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ä¤¿¤ÁÀ¸³èÁí¸¦¤Î¿Æ»Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¡¢¶¯¤¤Â¸ºß¡£¥è¥í¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤¿¤¤¿®Íê¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÈ¿¹³´ü¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¤È¤½¤Î¿Æ¤Ï¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡ÖÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë´¶³Ð¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£È¿È¯¤Îµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤°¤Ã¤È¶á¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈ¿¹³´ü¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢¥³¥¢ZÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë19¡Á22ºÐ¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤äµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤¹¤ë¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à»Ò°é¤Æ¡×¤¬¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁÀ¸³èÁí¸¦¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤âÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢1997Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Î20Ç¯´Ö¤Ç¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤ÎÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÈ¿¹³¤¹¤Ù¤¿Æ¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ
È¿¹³´ü¤Ï¡¢ËÜÍè¡Ö¾å¤«¤é¤Î»ÙÇÛ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐºîÍÑ¡¦È¿ºîÍÑ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬Æ¬¤´¤Ê¤·¤ËÃ¡¤¤¤¿¤ê¼¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Æ±¤¸¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡ÖÍý²ò¤¢¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»Ò¤É¤â¤òÂº½Å¤·¤Æ¹ÎÄê¤Î»ÑÀª¤ÇÏÃ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¡ÖºîÍÑ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢È¿¹³´ü¤Î¸º¾¯¤ò¼ã¼Ô¤Îµ¤¹ü¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æð¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Âª¤¨Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬È¿¹³¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈ¿¹³¤¹¤Ù¤¿Æ¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤â¡¢µ¤¹ü¤Î¤Ê¤¤¿Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤±¤·¤«¤é¤ó¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°éÊý¿Ë¤â´Þ¤á¤¿¸Ä¿Í¤òÂº½Å¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡¢¿Æ»Ò¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ëÊ¸Ì®¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤È¤¤¤ë»þ¤À¡×
¤Ç¤Ï¡¢È¿¹³´ü°Ê³°¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê²ÈÂ²´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ã¼ÔÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¡Ö²È¤Ç¤Ò¤È¤È¤³¤í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤è¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¡×¤¬1994Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î30Ç¯´Ö¤Ç57.8¡ó¢ª72.3¡ó¤Ë¡¢¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤ä½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤È¤¤¤ë»þ¤À¡×¤Ï28.6¡ó¢ª47.7¡ó¤ËÂç¤¤¯³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡Ö²ÈÂ²´Ø·¸¤¬¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï46.4¡ó¢ª36.0¡ó¤Ë¸º¾¯¡£¥³¥¢ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Â¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï¿Æ¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20ºÐÁ°¸å¤À¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¤â¤¦¿Æ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ó¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤ËÂÐ¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿19¡Á22ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤ÏÃË½÷Á´ÂÎ¤Ç24.6¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï50.2¡ó¤ÈÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊì¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡×¼ã¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤«¤é¡×¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¡¢37.8¡ó¢ª69.5¡ó¤È¡¢7³ä¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢2024Ç¯Ä´ºº¤Ç¿Æ¤«¤éÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ï66.6¡ó¡¢Ì¼¤Ï79.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â30Ç¯´Ö¤ÇÇÜÁý
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤À¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÉãÊìÏ¢Ì¾¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊì¿Æ¼çÆ³¡¢Éã¿Æ¤Ï¤¤¤Á¤ª¤¦Ì¾Á°¤òÅº¤¨¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¿ÂÐ¤Ë¼ã¼Ô¤¬Î¾¿Æ¤ËÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡ÖÂ£¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤ËÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤Ï1994Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç27.5¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï37.2¡ó¤ËÁý²Ã¡£Êì¿Æ¤ËÂ£¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤â33.6¡ó¢ª51.8¡ó¤ËÁý¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Î¨¤è¤ê¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢Êì¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢30Ç¯´Ö¤ÇÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¹àÌÜ¤ÏÆÃ¤ËÂ©»Ò¤ÎÊÑ²½¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿³ä¹ç¤Ï17.2¡ó¢ª31.8¡ó¡¢Êì¿Æ¤Ø¤Ï20.8¡ó¢ª43.3¡ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÌ¼¤«¤éÊì¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤â¤È¤â¤È47.3¡ó¤È¹â¤¤³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é60.7¡ó¤Ø¤È¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£Z²ÈÂ²¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÂçÀÚ¤ÊÆü¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯²á¤´¤¹¾ì½ê¤Ï
Æü¾ïÅª¤Ë²á¤´¤¹¾ì½ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1997Ç¯¡¢2007Ç¯¡¢2017Ç¯¤Î10ºÐ¤«¤é14ºÐ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤âÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉô²°¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤Î³ä¹ç¤Ï1997Ç¯¤Ë¤Ï32.3¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï11.5¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï56.4¡ó¢ª83.6¡ó¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤¿Êý¤¬¶µ°é¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¡×¡Ë¤¬¹¤¬¤ê¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë²Ã¤¨¡¢½»´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15.3¡ó¢ª20.5¡ó¤È5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¼ê½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊý¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Î½»Âð¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤¯¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¹¤¯¤Æ¤µ¤ß¤·¤¤¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¤³¤â¤ë¤è¤ê¡¢¹¤¯¤Æ²÷Å¬¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö¡Ê¤·¤«¤âÈ¿¹³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¤é¤ì¤ëZ²ÈÂ²
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾ï¤ËÆ±¤¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¤¤ÆÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤âÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥ÛÅù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë²ÈÂ²¤Ç½¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë³Æ¡¹(¤ª¤Î¤ª¤Î)¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¾õ¶·¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÄº¤¯¤ÈÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë½¸¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·Â³¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡¢³Æ¡¹¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½µ¤Èè¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë²ÈÂ²À¤ÂÓ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¡¢²»³Ú¤ä²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼þ°Ï¤Î²»¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ë²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¤³¦¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
----------
ÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¤Ï¤¯¤Û¤¦¤É¤¦¤»¤¤¤«¤Ä¤½¤¦¤´¤¦¤±¤ó¤¤å¤¦¤¸¤ç¡Ë
¹¹ð²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¤Î´ë¶ÈÅ¯³Ø¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1981 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡£¿Í´Ö¤òÃ±¤Ê¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¼çÂÎ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1992 Ç¯¤«¤é¤ÎÄ¹´ü»þ·ÏÎóÄ´ºº¡ÖÀ¸³èÄêÅÀ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸³è¼Ô»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Äó¸À³èÆ°¤òÅ¸³«¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡Ê¼ò°æ¿ò¶©¡¢üâ¶¶¿¿¡¢°ËÆ£¹ÌÂÀ¡¢º´Æ£¤ë¤ß¤³¡¢²ÃÆ£¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë