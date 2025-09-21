「メイプル超合金」のカズレーザー（41）がMCを務める人気バラエティー番組「家事ヤロウ！！！」（テレビ朝日系）と「カズレーザーと学ぶ。」（日本テレビ系）。視聴率も番組クオリティーも決して悪くなかったこの2本が、秋の番組改編のタイミングで突如終了することが発表され、芸能関係者の間にさまざまな臆測と波紋を広げている。カズレーザーと電撃婚の二階堂ふみが向き合う“離婚家系”のジンクス…2人の価値観の食い違いが明