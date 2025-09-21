中武佳奈子さん（2000年11月撮影）日刊スポーツ

あわやアダルトビデオ出演…中武佳奈子さんが引退を決意した日

by ライブドアニュース編集部

  • 子役タレントの中武佳奈子さんが、20日配信のABEMA密着番組に出演した
  • 芸能界の仕事がなくなるなか、あわやアダルトビデオ出演となった経験も告白
  • 「自分終わったわ」という感覚になり、結婚を機に引退したと振り返った
