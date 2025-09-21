ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > あわやアダルトビデオ出演…中武佳奈子さんが引退を決意した日 子役 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ あわやアダルトビデオ出演…中武佳奈子さんが引退を決意した日 2025年9月21日 6時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元子役タレントの中武佳奈子さんが、20日配信のABEMA密着番組に出演した 芸能界の仕事がなくなるなか、あわやアダルトビデオ出演となった経験も告白 「自分終わったわ」という感覚になり、結婚を機に引退したと振り返った 記事を読む おすすめ記事 「誰!?」「髪型がまた違う笑」あんぱん直後の爛好圈璽彪稱儉瓩馬誕蠅稜侏キ犧膿轡悒↓瓩鉾振疎魁后嵎薫狼ち漢格僂錣襪福 2025年9月19日 19時42分 元人気子役「３回行って辞めたアルバイト」明かす「耐えられなくて…」「１件３万円だった」 2025年9月20日 13時4分 「高良くんと天城くん」「兄貴の友達」のイベント「高良くんと天城くん」「兄貴の友達」 POP UP SHOP in AMNIBUS STOREの開催が決定！ 2025年9月19日 12時0分 小池栄子、菅田将暉×三谷幸喜ドラマ『もしがく』出演決定 ポスター＆巨大オープンセットの様子も解禁 2025年9月15日 7時0分 timelesz佐藤勝利＆原嘉孝、11月から『レコメン！』火曜パーソナリティーに就任 『Qrzone』は13年半の歴史に幕 2025年9月16日 13時44分