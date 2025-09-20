ダウ平均は一時マイナス圏も、午後はしっかりで続伸＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸となった。終値はダウ工業株３０種平均が１７２．８５ドル高の４万６３１５．２７ドル、ナスダック総合指数が１６０．７６高の２万２６３１．４８、Ｓ＆Ｐ５００が３２．４０高の６６６４．３６。 ダウ平均は小幅高スタート後、マイナス圏に沈む場面が見られるなど、午前はやや冴えない動きを見せた。前日まで