NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3717.80（-7.30-0.20%） 金１２月限は反落。時間外取引は、ドル安一服を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、予想以下の米住宅着工件数を受けて押し目を買われた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げが決定されると、一代高値を更新したが、ドル安が一服すると、利食い売りが出て急落した。 MINKABU PRESS