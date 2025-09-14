とんねるずの木梨憲武が、9月13日に放送されたTBSのラジオ番組『土曜朝6時 木梨の会。』の最後にかけた楽曲が話題を集めている。「木梨さんは1992年のとんねるずの名曲『セブンスコードを天国にくれ』を流しました。木梨さんは、この曲を自身が行ったクラシックライブ『木梨クラシック』などで披露したと振り返り、『こっから始まってますよという。とんねるず方面、また貴明が治ったらまた違うライブが始まると思いますので』と