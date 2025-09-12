【本日の見通し】来週の米FOMCをにらむ展開へ、ドル円は下方向にややリスクか 注目された米消費者物価指数（CPI）は総合の前月比が予想を小幅に超える伸びとなった以外は、ほぼ予想通りとなった。コア前月比はコア財が前月より伸びており、サービスが伸び鈍化となっている。また、新車、アパレルといった関税の影響を受ける項目がやや強めとなっており、数字だけをみると少し警戒感が出る内容。ただ、同時に発表さ