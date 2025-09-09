９日の東京株式市場は日経平均株価が続伸し４万４０００円台を視野に捉える展開となることも予想される。前日はＴＯＰＩＸが史上最高値を更新した一方で、日経平均は取引時間中に過去最高値を上回って推移する場面があったものの、その後は伸び悩み大引けでは届かなかった。しかし、きょうは日経平均も終値で最高値更新が見込まれる。前日の欧州株市場では高安まちまちながら、独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０、英ＦＴＳＥ１００など主要