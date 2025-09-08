憂鬱な朝の通勤ラッシュ。すし詰め状態でも、時には乗客の怒号が飛び交いながらでも、電車は定刻通りに出発する。そんな日本の鉄道の「定時性」は世界一とも称される。それに一役買っているのが「押し屋」の存在だ。【画像】「いつ突き落とされるか分からない」と恐怖を語る、現役押し屋バイトの岡野ケンジさん（20代大学生）乗り切れそうもない乗客を中に押し込み、なんとかドアを閉める。その多くは学生アルバイトで、人気の