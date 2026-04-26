先日「週5の満員電車がつらいのが理由で新人が2週間ほどで辞めた」というSNSの投稿が話題となりました。東京圏の鉄道の混雑率は139％（令和6年度）となっており、前年度より3ポイント増加しています。 確かに都市部の満員電車は不快なことが多く、耐えられないと感じる人もいるでしょう。本記事では、三大都市圏の混雑率や経済的損失はどのくらいあるのかなどを解説します。 「週5の満員電車が厳しい」と新卒が退職