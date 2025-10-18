「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode2~満員電車~(1/8)【乗車率120％】本編を読む→満員電車の中で響いた絶叫！哀愁漂うタッチでサラリーマンの日常を発信している漫画家の青木ぼんろさん(@aobonro)が、働く誰もが経験するシーンを漫画化し、共感を呼んでいる。ウォーカープラスでは、青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活