移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。 今回は、満員電車という逃げ場のない空間で、理不尽な出来事に直面した2人のエピソードを紹介する。 ◆身動きできない電車内で迫ってくる“肘” 高橋里奈さん（仮名・20代）は、帰宅ラッシュの満員電車に乗っていた。 「本当にギュウ