日常の気になる疑問を解決！つり革の形はどう決まる？丸・三角の違いとは？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。【写真】あなたは守れている？ 駅・電車での「最新マナー」知って楽しい！おもしろ雑学Q.つり革の形はどう決まる？丸・三角の違いとはA.鉄道会社が安全性・疲れにくさ・混雑を考えた結果、判断されています（鉄道ライター吉谷友尋さん）混雑した車内で思わずつかんでしまうつり革。実はそ