■なぜ、あの人は奥に詰めないのだろう…4月、街には期待と緊張が入り混じった新社会人や学生たちの姿が溢れています。慣れない満員電車に揺られながら、ふと「なぜあの人は奥に詰めないんだろう」「駅員が落とし物をすぐ拾ってくれないのはなぜ？」といった、ささいな疑問やストレスが頭をよぎることもあるはずです。毎日の通勤・通学の風景には、意外と知られていない運行のルールや人間の心理、そして今では信じられないような