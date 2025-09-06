【来週の注目材料】前回は相場の大きな流れに影響=米CPI＆PPI 今週は10日に8月の米生産者物価指数(PPI)、11日に同米消費者物価指数(CPI)が発表されます。前回7月分をみると、8月12日の米CPIはコア前年比がやや強めも、コア財は伸びておらず、コアサービスが上昇という結果で、関税の影響は目立ちませんでしたが、14日の米PPIが前年比+3.3%、コア前年比+3.7%と市場予想の+2.5%、+3.0%、6月の+2.3%、+2.6%を大きく超える