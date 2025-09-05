仕事量や成果に対して給与が見合っていない、と不満を抱える人は少なくないだろう。関東在住の40代女性（事務・管理）は、「この同僚ダメだなと思った瞬間」について投稿を寄せた。女性の職場には、自身より1年早く配属された「10歳年上」の先輩がいるというが、その人は常日頃からこんな言葉をぶつけてくるという。「何かにつけて『あんたが、私の給与超えられるわけないでしょ』と上から目線で言われてました」それならば、よほ