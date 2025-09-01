東京・港区の高層マンションで、小学生とみられる女の子が転落する事故がありました。女の子は意識不明の状態で病院に搬送されました。【映像】現場の様子午後3時半前、港区赤坂の高層マンションで「子どもが落下した」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、小学生とみられる女の子が29階部分から何らかの理由で転落したということです。女の子は3階部分のバルコニー付近で倒れていて、意識不明の状態で病院に