「天国と地獄Ｈｉｇｈｅｓｔ２Ｌｏｗｅｓｔ」の上映会に姿を現したデンゼル・ワシントン/Benoit Tessier/Reuters（ＣＮＮ）数えきれないほどの映画に出演しているアカデミー賞俳優のデンゼル・ワシントン（７０）が、自身の出演作も含めて映画は見ていないと打ち明けた。「映画は見ないんだ、本当に」。ワシントンのこの発言は、ラップ歌手エイサップ・ロッキーや映画監督スパイク・リーと対談したＧＱ動画の中で飛び出した