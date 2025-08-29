2005年に「世界自然遺産」に登録され、国内外から多くの観光客が訪れる北海道・知床。その知床半島にそびえる知床火山群の主峰である羅臼岳（らうすだけ）で、痛ましい事故が起こった。夏山シーズン真っ盛りの今月14日、登山中の20代男性がヒグマに襲われ、その後、遺体で見つかった。その翌日にハンターらが親子グマ3頭を駆除。DNA鑑定の結果、母グマが男性を襲った個体であることが発表されている。◆本州でもクマ被害が多発