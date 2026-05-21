東京・奥多摩山中で2026年5月19日に人間の下半身だけ残された遺体が見つかり、動物に荒らされた痕があったことから警視庁はクマなど大型動物によるものとみている。5月20日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）はクマによる相次ぐ被害を「災害レベル」と位置づけた。専門家は、「クマの分布域が東方向に拡大している」と見る。都内のツキノワグマ推定個体数は120〜378頭クマの生態に詳しい東京農工大学大学院教授の