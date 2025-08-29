「爆発物を設置した」と脅迫する事件が、２８日だけでソウル市内の高校７校を対象に発生した。公権力の浪費や経済的損失、不便さや不安の増幅などによる社会的コストが大きく増えているにもかかわらず、同一の手口による犯行が約２年間続いているのに警察捜査にはこれといった進展がなく、市民の懸念が高まっている。警察によると、この日午前、ソウルにある高校６校〔京畿〔キョンギ）高・大一（テイル）外国語高・ソウル高・永登