日本代表FW前田大然やMF旗手怜央らが所属するセルティックでプレイするアイルランド代表FWアダム・イダ（24）に移籍の噂が浮上しているようだ。2024年冬にノリッジ・シティからセルティックに加入した同選手。レンタル移籍でやってきたイダはシーズン後半戦で公式戦19試合に出場し、9ゴール2アシストと大活躍。シーズン終了後に一度ノリッジに復帰したが、セルティックが950万ポンドを費やし、完全移籍にて獲得した。昨シーズンも