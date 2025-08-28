日本代表FW前田大然やMF旗手怜央らが所属するセルティックでプレイするアイルランド代表FWアダム・イダ（24）に移籍の噂が浮上しているようだ。



2024年冬にノリッジ・シティからセルティックに加入した同選手。レンタル移籍でやってきたイダはシーズン後半戦で公式戦19試合に出場し、9ゴール2アシストと大活躍。シーズン終了後に一度ノリッジに復帰したが、セルティックが950万ポンドを費やし、完全移籍にて獲得した。





昨シーズンもイダはセルティックの攻撃を牽引する1人として躍動し、公式戦53試合で20ゴール1アシストを記録。国内2冠達成に大きく貢献した。そんななか、セルティック専門メディア『THE CELTIC STAR』によると、24歳FWに電撃退団の可能性があるという。現在イングランドの実質2部であるチャンピオンシップのスウォンジー・シティがイダの獲得に興味を持っており、今後動き出す可能性があるようだ。今シーズンはここまで公式戦4試合に出場するも、ノーゴールの状態が続いているイダ。同メディアは「完全移籍後の成長が期待されていた分、その未熟さが苛立たせる選手」と厳しい見方を示しているが、同時に「セルティックが移籍を認める可能性はあるが、それは攻撃の要となる適切な代替選手を確保できた場合に限られる」とも綴っており、イダの移籍が実現する可能性は低いと考えているようだ。UEFAチャンピオンズリーグ・プレイオフでカザフスタンのカイラト・アルマトイに敗戦したことで、厳しい視線が集まっているセルティックだが、イダの去就は果たして。