志穂美悦子、事実上の「別居状態」か 長渕剛が40歳年下美女と接近？
2025年8月28日 7時15分

ざっくり言うと
長渕剛と志穂美悦子は事実上の別居状態のようだとNEWSポストセブンが報じた
長渕の身の回りの世話を個人事務所の女性社員がしているようだと芸能関係者
この女性は40歳以上も年下の20代で、長渕の「お気に入り」だという