ダイヤモンドグループ（株）（東京都中央区）は8月1日、歌手の長渕剛さんが代表を務める（株）オフィスレン（渋谷区）より東京地裁に破産を申し立てられ12月16日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には南勇成弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、千代田区大手町1−1−2）が選任された。申立代理人は辻角智之弁護士（ひなた総合法律事務所、千代田区平河町2−7−2）、加藤博太郎弁護士（加藤・轟木法