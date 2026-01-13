シンガーソングライターの浜田省吾が1月11日に愛媛県で予定されていた公演の延期が、当日に発表された。【写真】長渕剛と最初の妻・石野真子とのハワイでの挙式ショット1年にわたる全国ツアーの最中「浜田さんのオフィシャルサイトでは《浜田省吾が急性咽頭炎に罹患の為、2026年1月11日（日）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホールにて開催を予定しておりました『SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2025-2026 Under The BLUE SKY』の公