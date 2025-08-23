トッテナムの指揮官トーマス・フランクはプレミアリーグ第2節マンチェスター・シティ戦の前に28歳FWリシャルリソンを称賛した。2022年夏よりトッテナムでプレイするリシャルリソン。加入1年目はリーグ戦21試合で1ゴール4アシストと苦戦したが、23-24シーズンはリーグ戦28試合で11ゴール4アシストと大きく数字を伸ばした。しかし昨シーズンは度重なる怪我に悩まされ、リーグ戦15試合で4ゴール1アシストと悔しい1年に終わった。今夏