天才肌の選手と言われてきた若手時代から考えると、31歳の現状はやや寂しいものがあるだろうか。現在カタールのアル・アハリでプレイする元ドイツ代表FWユリアン・ドラクスラーだ。ドラクスラーはシャルケで育った有望株だったが、そこからのステップアップが思うように進まなかったところがある。ヴォルフスブルクを挟んでパリ・サンジェルマンへと移籍したが、PSGではネイマール、キリアン・ムバッペを筆頭に前線のライバルが多